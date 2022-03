Stand: 11.03.2022 00:00 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag lacht de Sünn wedder den ganzen Dag lang, de Heven is kloor un dat blifft dröög. Bi acht bet teihn Graad warrt dat warrt en beten wat köhliger as in de verleden Daag. Opstünns hebbt wi noch 0 Graad in Alsterdörp. Un de Wind dorto blaast düchtig. Ok morgen gifft dat wedder Sünnschien bi teihn bet twölf Graad. / Stand: 11.03.2022, Klock 9:30

