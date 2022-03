Stand: 10.03.2022 09:30 Uhr Ukraine: Scheten un Verhanneln

In’e Nacht hebbt russische Flegers ok wedder op ukrainsche Städer schaten. Un dor schüllt se westen vun Kiew ok wedder Krankenhüüs bi angrepen hebben. Unafhängige Quellen, de dat sülvige seggen doot, de gifft dat nich. Vundaag wüllt denn dat eerste Mal, sietdem dat mit den Krieg losgahn is, Moskau un Kiew direktemang op de Ebene vun’e Regeren tohoopsitten. De Butenministers vun beide Länner sünd al na de Törkei henkamen. Hüüt fröh schall dat denn losgahn mit’t Snacken.

