Stand: 10.03.2022 09:30 Uhr "Lufthansa Technik": Keen Flegers ut Russland mehr

Wegen de Sankschonen gegen Russland kappt "Lufthansa Technik" nu de Verbinnen hen na all de russischen Airlines. De Firma geiht so denn en Ümsatz vun üm un bi tweehunnertföfftig Millionen Euro verloren. Betto sünd bi "Lufthansa Technik" rund veerhunnert Flegers vun Airlines ut Russland ümmer wedder nakeken worrn. Wat laang de zivilen Flegers nu dor noch, ahn Delen uttotuschen, flegen köönt, dat is unkloor.

