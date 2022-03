Stand: 10.03.2022 09:30 Uhr Mehr Corona-Fäll

De Corona-Inzidenztahl in Düütschland is ok hüüt fröh noch mal wedder düütlich na baven gahn. Se liggt nu bi üm un bi 1.389, nadem se güstern bi 1.319 legen hett. Un Fachlüüd gaht dorvun ut, dat de Tahl noch höger ist, denn dor schüllt woll noch lang nich all de Fäll vertekent ween. De Laag op Hamborgs Intensivstatschonen hett sik kuum verännert mit opstunns fiefundörtig Lüüd, de sik mit Corona ansteken hebbt.

// Stand: 10.03.2022, Kl. 9:30

