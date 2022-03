Stand: 10.03.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor mutt een vundaag nich veel to seggen, denn vundaag schient den ganzen Dag de Sünn bi Temperaturen vun bet to dörteihn Graad. Opstunns sünd dat veer Graad in Fuhlsbüddel.

