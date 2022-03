Stand: 09.03.2022 09:30 Uhr Laag in de Ukraine

Russland grippt de Ukraine wieder ok ut de Luft an. Dorbi hefft se woll ok Wohnhüüs drapen un dat gifft woll mehrere Dode, ok Kinner mit dorbi. Dat Flüchtlingshülpswark vun de UN seggt, mehr as twei Millionen Minschen weren dor graad op Flucht. Güstern sünd över en Korridor mehrere Dusend Lüüd ut de Stadt Sumy rutkamen. In anner Städer harr dat bet nu nich klappt. Man noch an'n Morgen schall an mehrere Steden versöcht warrn, Minschen över Korridore ut de Städer in Sekerheit to bringen. | Stand 9.3.2022 Kl. 9:30

