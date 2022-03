Stand: 09.03.2022 09:30 Uhr Keen Jets för de Ukraine

In'n Krieg harr de Ukraine ok giern Militärflegers, üm sik to verdeffenderen. Dorüm harr se bi de USA anfraagt, wat se welk kriegen kunn. Güstern hett dat nu en Anbott ut Polen geven. De Polen wullen Jets an de USA levern – un vun dor kunnen se denn na de Ukrainers wiedergeven warrn. De Amerikaners hefft dat Anbott man aflehnt. Se harrn Sekerheitsbedenken. Russland kunn de Saak so verstahn, dat sik de NATO aktiv in'n Ukraine-Krieg rinmengelert. Un dat wull man lever nich riskieren. | Stand 9.3.2022 Kl. 9:30

