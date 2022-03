Stand: 09.03.2022 09:30 Uhr Ukraine will nich in de NATO

De Ukraine will nich mehr Liddmaat vun de NATO warrn. Dat sä Präsident Wolodymyr Selenskyj in'n US-Sender ABC. Selenskyjs butenpolitischen Berater wies sik in en ARD-Interview open, dat man ok doröver snacken kunn, dat de Ukraine neetraal bleev. Russland nööm de NATO-Fraag as en wichtigen Grund för'n Angreep op de Ukraine: De Ukraine schull nich in de NATO rin, se schull neetraal ween. | Stand 9.3.2022 Kl. 9:30

