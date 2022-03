Stand: 09.03.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in Hamborg

Jümmer mehr Flüchtlinge kaamt middewiel ok in Hamborg an. Aktuell sünd dat mehr as eendusend Minschen an'n Dag. Dorbi ok veele Kinner, de egens na School müssen. De Schoolbehöörd hett en Krisenteam tohoopstellt. Dat gifft sonöömte "Vörbereitungsklassen" för de Kinner ut de Ukraine. De Tahl vun düsse Klassen schall nu verdubbelt warrn. | Stand 9.3.2022 Kl. 9:30

