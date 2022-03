Stand: 09.03.2022 09:30 Uhr AfD blifft Verdachtsfall

Dat Bunnsamt för'n Schutz vun de Verfaten dröff de AfD as rechtsextremistischen Verdachtsfall behanneln. So hett dat dat Kölner Verwaltensgericht an'n Avend faststellt. Dat Gericht sä, dat dat nog Grünn geev, woso man annehmen kunn, dat de Partei gegen de Verfaten arbeit. De Richters wiesen dormit en Klaag vun de AfD af; man dat is noch keen rechtskräftiget Oordeel ween. | Stand 9.3.2022 Kl. 9:30

