Stand: 09.03.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Corona-Inzidenz in Düütschland is wedder stegen. Vundaag leeg se bi 1319. Güstern is se noch bi 1294 ween. Dat Robert Koch-Institut mell 314 wiedere Dode in'n Tosamenhang mit dat Virus. Op Hamborgs Intensivstatschonen warrt opstunns 38 Corona-Patienten behannelt – dat sünd en beten weniger as güstern Morgen. | Stand 9.3.2022 Kl. 9:30

