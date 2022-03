Stand: 08.03.2022 09:30 Uhr Womööglich Füerpaus in de Ukraine

För vundaag hett Russland wedder en Füerpaus in en Reeg vun ukrainsche Städer anbaden. In de Tiet schüllt denn Fluchtkorridore opmaakt warrn, dat dor Zivilisten ut dejenigen Regionen weg köönt, wo schaten warrt. De Füerpausen in de verleden Daag, de sünd jümmer wedder nich inhollen worrn. Wat de Oostsee-Pipeline Nord Stream 1 angeiht, dor hett Russland apen droht, dat se dor den Gashahn dichtdreihen kunnen. En Vertreder vun de Regeern sä, dat stünn jem to, denn för all dat, wat Russland vörsmeten warrt, dor geev dat gor keen Grund för. // Stand: 08.03 Klock 09:30



08.03.2022

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.03.2022 | 09:30 Uhr