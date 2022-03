Stand: 08.03.2022 09:30 Uhr Wohrschienlich noch een Atom-Anlaag beschaten

Dat süht ut, as weer dor in de Ukrainie noch een Nuklear-Anlaag vun russische Artillerie drapen worrn. So hett dat de Internatschonale Atomenergie-Behöörd mellt. Dat geiht üm en Forschungsinrichtung dicht bi de Stadt Charkiw. Mellt worrn is aver ok, dat keen högere Strahlenweerte meten worrn sünd. För Düütschland wörr sik en Atom-Unfall in de Ukraine wohrschienlich nich dull utwirken - so seggt dat dat Düütsche Institut för Strahlenschutz. // Stand: 08.03 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.03.2022 | 09:30 Uhr