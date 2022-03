Stand: 08.03.2022 09:30 Uhr Warnstreik an'n Weltfroonsdag

Wat dat Betüdeln vun de Kita-Kinner angeiht, dor mööt de Öllern sik hüüt op Probleme instellen. De Gewarkschop Verdi röppt de Anstellten in dat Soziale un bi dat Erziehen in ganz Düütschland to en Warnstreik op. Wieldat bi dat Soziale de gröttste Deel vun de Arbeit vun Froonslüüd maakt warrt, dorüm finnt disse Warnstreik ok an den hütigen Weltfroonsdag statt. // Stand: 08.03 Klock 09:30

