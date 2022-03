Stand: 08.03.2022 09:30 Uhr Zverev mutt artig ween

De Tennis-Profi Alexander Zverev, de hett för sien Utraster bi dat Turneer in Acapulco en Straaf op Bewähren kregen. De Tennis-Weltverband hett Zverev en Geldstraaf vun 25.000 Dollar opbrummt un acht Weken utsetten - fällig warrt de Straaf aver blots denn, wenn de Hamborger sik in de neegsten twölf Maand nochmal wedder vörbibenehmen deit. In Acapulco harr Alexander Zverev op den Schiedsrichter losschafutert un den sien Stohl mit 'n Tennis-Schläger trakteert. // Stand: 08.03 Klock 09:30

