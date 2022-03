Stand: 07.03.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in Hamborg

Wieldess kaamt ümmer mehr Kriegsflüchtlinge ut de Ukraine in Hamborg an. Bet güstern sünd mehr as 1000 Minschen bi de Anloopssteed in Rahlstedt registreert worrn – vör allen Fruuns un Kinners. Man dat weren so vele Minschen, dat se nich all registreren kunnen. Wat de Binnenbehöörd seggt, köönt se aver all versorgen. Siet güstern avend staht dorför ok de Messehallen praat. //Stand 07.03.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2022 | 09:30 Uhr