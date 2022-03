Stand: 04.03.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Karkenglocken un Demo gegen den Krieg

Dunnersdag düsse Week hebbt middags Klock twölf in ganz Europa un ok in Hamborg de Karkenglocken lüüdt. Un bavento is an den Dag en bannig grote Demo för’n Freden dör uns Stadt trocken. De Schoolbehöörd harr extra schoolfree dorför geven. Egal wat oolt, hebbt Teihndusende tohoopstahn un verlangt, mit den Krieg stantepee Sluss to maken.

