Stand: 04.03.2022 00:00 Uhr Coronaregeln warrt lockert

Vun hüüt af an warrt de Coronaregeln in Hamborg wieder lockert. In Clubs un Diskos dörv ünner de 2G-Plus-Regel wedder danzt warrn. In Kneipen un Bars, in de nich danzt warrt, mööt de Lüüd jümmers noch en Mask opsetten. Un denn dörv nu ok wedder Alkohol verköfft warrn, den de Lüüd denn allerwegens in de Stadt ok buten drinken köönt. / Stand: 04.03.2022, Klock 9:30

