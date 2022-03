Stand: 04.03.2022 00:00 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat duert en beten, bet de Daak hüüt aftrocken is, man denn wesselt sik Sünn un Wulken af, över Dag hett de Sünn ok länger mal de Bavenhand. Bi 5 bet 7 Graad is dat wedder wat frischer vundaag. Opstünns hebbt wi 0 Graad op Finkwarder. Morgen süht dat Wedder bi 5 bet 6 Graad jüst so ut as vundaag. / Stand: 04.03.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.03.2022 | 09:30 Uhr