Stand: 03.03.2022 10:15 Uhr HSV

De HSV is ünner de letzten veer bi den DFB-Pokal kamen. De Mannschapp hett gegen Karlsruhe bi een spannungsrieke Ölvenmeterscheten mit Fief to Veer wunnen. Na de Verlängern harr dat Twee to Twee stahn. In’t Halffinaal speelt de HSV gegen Union Berlin, Leipzig orrer Freeborg. / Stand: 03.03.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2022 | 10:15 Uhr