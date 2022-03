Stand: 02.03.2022 09:30 Uhr Joe Biden to Ukraine-Krieg

Ok US-Präsident Joe Biden hett in sien Reed to de Laag vun de Natschoon scharpe Wöör gegen Russland bruukt. He see, de Westen steiht tohoop. Den Krieg in de Ukraine hett Russland mit Willen anfungen, en Grund geev dat dor nich för, so Biden. Ok de USA will ehren Luftruum dichtmaken för russ’sche Flegers. / Stand: 02.03.2022, Klock 9:30

