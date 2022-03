Stand: 02.03.2022 09:30 Uhr Coronaregeln warrt lockert

Vun morgen af an staht keen Corona-Hoochrisikogegenden mehr op de List vun Düütschland. Na allens, wat dat Robert-Koch-Institut weet, is dat Omikron-Virus nich so gefährlich. De Coronalaag in Düütschland warrt beter un beter. In Hamborg dörvt Lüüd, de nich gegen Corona impt sünd, vun Freedag af an wedder in’t Restaurang rin, wenn se en negativen Test hebbt. Un dat is ok wedder mööglich in en Club to danzen – un dat ahn Mask. / Stand: 02.03.2022, Klock 9:30

