Stand: 01.03.2022 09:30 Uhr Ukraine warrt an’t EU-Stroomnett anslaten

Mit de Stroomversorgen is dat in de Ukraine allens anner as licht. Dorüm will de EU nu de Ukraine so gau as man geiht an dat europä'sche Stroomnett ansluten. Dorop hebbt sik güstern de EU-Ministers för Energie op eenigt. De Ukraine harr sik letzte Week vun't russ'sche Nett afkoppelt. // Stand 01.03.2022, Kl. 9:30

