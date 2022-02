Stand: 28.02.2022 09:30 Uhr Laag in de Ukraine

In de Ukraine warrt jümmer noch swoor fecht. De russische Armee hett apenbor wedder Delen vun de Hauptstadt Kiew angrepen. Ok ut de Stadt Charkiw in'n Noord-Oosten vun't Land sünd wedder Explosionen mellt worrn. Hüüt fröh schall man ok noch verhannelt warrn. Vertreters vun de Russen un vun de Ukrainers wüllt sik an de Grenz na Belarus dropen. Beide Parteien twifelt man an, dat dor ut wat warrt. | Stand 28.2.2022 Kl. 9:30

