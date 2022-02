Stand: 28.02.2022 09:30 Uhr Flüchtlinge in Hamborg

In Hamborg sünd bet nu blots wenig Flüchtlinge ut de Ukraine ankamen. Amtlich harr de Stadt güstern an'n Namiddag acht Lüüd tellt. Se sünd in'n Flüchtlingszentrum in Rahlstedt ünnerkamen. De Binnenbehöörd weet man, dat anner Ukrainers vun Frünn un Verwandschap opnahmen worrn sünd. Intern rekent de Binnenbehöörd mit bet to sövendusend Lüüd. | Stand 28.2.2022 Kl. 9:30

