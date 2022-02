Stand: 25.02.2022 13:30 Uhr Düsse Week: Demo gegen Krieg

Middeweken düsse Week hebbt knapp 200 Minschen vör dat russische Generalkonsulat in Hamborg demonstreert. Liddmaten vun’e jungen Lüüd bi SPD, Gröne, Union un FDP wiesen, dat se op’e Siet vun’e Ukraine stahn deen un wullen so denn - as welk, de den Kolen Krieg nich sülvst mitbeleevt hebbt - Krieg afwennen. So steiht dat in den Oproop vun jüm tohoop binnen.

