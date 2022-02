Stand: 25.02.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Opstunns sünd dat dree Graad in Fuhlsbüddel. Mehr as söven Graad warrt dat vundaag aver nich. De Sünn kriegt wi vundaag ok man blots’n ganz beten to sehn. Dorför sünd denn aver veel Wulken ünnerwegens, de denn ok dat een oder anner Regenschuer mit bi hebbt un wo denn villicht ok mal’n beten Snee oder Graupel ut rut kummt ut de Wulken. Un de Wind is ok ornlich to Gang vundaag.

