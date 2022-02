Stand: 24.02.2022 09:30 Uhr Russland grippt Ukraine an

De russische Armee hett de Ukraine angrepen. De ukrainsche Präsident Wolodymyr Selnskyi rööp in sien Land dat Kriegsrecht ut. Selenskyi sä in en Video, dat Russland militärsche Anlagen in de Ukraine attackiert. Un: Sien Lannslüüd schullen nu to Huus blieven. De ukrainschen Grenzsoldaten mellen, dat dat Angrepen vun Russland ut un ok vun Belarus ut geev. Al in de Nacht harr Russlands Präsident Putin de Attack ankünnigt. In't Fernsehen sä he, Russland wull de Ukraine demilitariseren un denazifizeren. | Stand 24.2.2022 Kl. 9:30

