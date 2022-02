Stand: 24.02.2022 09:30 Uhr Scholz: Russland brickt Völkerrecht

Bunnskanzler Olaf Scholz sä, Russland harr mit de Attack op de Ukraine dat Völkerrecht braken. Dat weer en gräsigen Dag vör de Ukraine un en düstern för Europa. Opstunns draapt sik Maten vun de dörtig NATO-Staaten, üm to beraten, wat in de Kries nu to doon is. | Stand 24.2.2022 Kl. 9:30

