Stand: 24.02.2022 09:30 Uhr US-Kritik an Russland

Ok US-Präsident Joe Biden hett de russische Attack veroordelt. De Angreep op de Ukraine weer nich rechtens. He smeet'n russischen Präsidenten Waldimir Putin för, he weer dat mit Willen op en Krieg ankamen laten. Biden sä, Russland alleen weer Schuld an'n Doot un dat Leed, dat dat dordör geven kunn. Un he sä ok, dat Putin mit en enige un klare Reaktschon reken schall. | Stand 24.2.2022 Kl. 9:30

