HHLA maakt Terminal to

Stand: 24.02.2022 09:30 Uhr

Wegen de Angrepen hett ok de Hamborger Havenbedriever HHLA sien Container-Terminal in Odessa in'n Süüd-Oosten vun de Ukraine eerstmal tomaakt. En Spreker sä, all veerhunnertachtig Mitarbeiders weren in Sekerheit. Dat Ünnernehmen harr en Krisengrupp tohoopstellt. Twee Scheep legen noch in Odessa, se weren al löscht. Man dat weer noch nich kloor, wat se ut'n Haven rutkemen. | Stand 24.2.2022 Kl. 9:30

