Stand: 24.02.2022 09:30 Uhr Demos för de Ukraine

In veele düütsche Städer sünd an'n Avend Minschen op de Straat gahn, üm sik solidarisch mit de Ukraine to wiesen – ok in Hamborg. Vör't russische Kunselat op de Uhlenhorst kemen üm un bi tweehunnert Lüüd tosamen. Ok se röpen Russland op, sien Problemen in'n Freden to lösen. | Stand 24.2.2022 Kl. 9:30

