Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Eerste Strafen för Russland

Dat Snacken is eerstmal vörbi. De US-Regeren un de EU antert mit en ganze Reeg vun Strafen op dat jümmer hartere Vörgahn vun Russland in de Ukraine. Dat geiht ünner annern all Afornte vun’t russ’sche Parlament an, de den Kurs vun den Staatspräsidenten Wladimir Putin mitdreegt. De Regeren in Washington hett en Drepen vun den US-Butenminister mit sien russ’schen Amtskolleeg afseggt. //Stand 23.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2022 | 09:30 Uhr