Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Bunnskanzler över Putin

Bunnskanzler Olaf Scholz is düütlich worrn un hett vör de Politik vun den russ’schen Präsidenten wohrschaut. Güstern avend sä he in’t Eerste, wenn een Wladimir Putin nipp un nau tohöört hett, denn weet een, dat Putin de Geografie vun Europa wohrhaftig ännern will. De Kanzler kunn sik vörstellen, dat de Gas-Pipeline Noord Stream twee ehrn Bedriev nienich opnehmen warrt. // Stand 23.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2022 | 09:30 Uhr