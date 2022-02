Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Senaat över de Ukraine

Ok de Hamborger Senaat maakt sik Sorgen över dat Doon vun Russland in de Ukraine. Man de Partnerschop mit Sankt Petersborg sett Hamborg nich ut. Düsse Partnerschop hebbt se 1957 ünner sworste Ümstänn in't Leven ropen, sä de Vize-Senaatssprekersch Julia Offen. Ok in de aktuelle Kris dröff een düsse Verbinnen nich lösen. // Stand 23.02.2022, Kl. 9:30

