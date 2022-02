Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Minnstlohn

De Bunnsregeren will vundaag den ne'en Minnstlohn vun twölf Euro de Stünn op'n Weg bringen. Dor süllt mehr as söss Millionen Minschen wat Goots vun hebben. Na dat Kabinett mutt noch de Bunnsdag dor "Ja" to seggen. // Stand 23.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2022 | 09:30 Uhr