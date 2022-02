Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Corona un Sport in Hamborg

De Saak mit dat Corona-Virus entspannt sik. Un doröver köönt sik nu ok de Football-Fans in Hamborg freien. För dat Tweetliga-Topspeel HSV gegen Werder Bremen an’n Sünndag hett de Senaat 25.000 Fans afnickt. Un ok grote Veranstaltens süllt wedder mööglich warrn. To’t Bispeel de traditionelle Marathon to’t Enn vun’n April. // Stand 23.02.2022, Kl. 9:30

