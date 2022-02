Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Wahnungsbo in Willemsborg

De Bund boot in Willemsborg 375 Wahnungen för sien egen Beamten. De Wahnungen süllt dor henkamen, woneem mal de Willemsborger Riekstraat weer. Dat Flach höört noch den Bund to. Man de verköfft dat nu för rund söss Millionen Euro an de Stadt. De Wahnungen süllt för wenig Geld an Mitarbeiders in'n öffentlichen Deenst vermeedt warrn. //Stand 23.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2022 | 09:30 Uhr