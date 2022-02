Stand: 23.02.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag kümmt de Sünn rut un maakt dat warm bi bet to ölven Graad.

Morgen süht dat ok eerstmal recht wat fründlich ut, man to’n Nameddag hen, hebbt wi den Regen denn wedder. Un dat bi bet to negen Graad un dullen Wind ut Süüdwest // Stand: 23.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2022 | 09:30 Uhr