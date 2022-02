Stand: 22.02.2022 09:30 Uhr Ukraine Striet

In den Striet üm de Ukraine dor schafft Wladimir Putin nu Fakten. De Gegend vun de prorussischen Separatisten in'e Oostukraine, de hett he nu as unafhängige Staaten anerkannt. Vertreders vun de sülvsternannten Volksrepubliken Donezk un Luhansk harrn dorüm beden. Un Putin hett jüm in en Verdraag tosekert, dat sien Militär jüm bistahn wörr. Achteran hett Putin noch künnigt maakt, dat he Truppen dorhin schicken will. //Stand 22.02.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2022 | 09:30 Uhr