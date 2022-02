Stand: 22.02.2022 09:30 Uhr Reakschoon vun’n Westen

Westliche Staaten sünd verbaast. De USA meent, Russland maakt dat blots, dormit se in de ganze Ukraine inmarscheern kunnen. De US-Regeren hett ok al eerste Strafen för de Wirtschop utschnackt. Bunnskanzler Olaf Scholz sä, dat Russland dat Minsker Fredensafkamen broken hett. Dormit schull de Striet jo egens beend warrn. Bunnsbutenministersch Annalena Baerbock meen, Russlands Hanneln weer en sworen Slag för all de diplomat’sche Möög. //Stand 22.02.2022 Kl. 9:30

