Stand: 22.02.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Wat de Corona-Laag angeiht: De Omikron-Well, de flacht nu woll af. Tominnst geiht de Inzidenz in Düütschland düütlich daal op nu 1.306. Liekers sünd güstern meist 126.000 ne’e Infekschonen in Düütschland tellt worrn. Bavento sünd noch mal 306 Minschen an oder mit Corona storven. //Stand 22.02.2022 Kl. 9:30

