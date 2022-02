Stand: 22.02.2022 09:30 Uhr De ne‘e Impstoff kümmt

Düsse Daag kümmt de ne’e Corona-Impstoff vun Novavax. Hamborg rekent mit rund 30.000 Portschonen. Süht so ut, as wenn he al in de tokamen Week insett warrn kunn. För Minschen, de in de Gesunheit arbeiden doot un för de dorüm en Impplicht besteiht, för de warrt extra Portschonen torüchhalen. As bald as de Wirkstoff dor is, wüllt se ok dorför Terminen bi de Internetsiet vun de Stadt anbeden, wo en sik düssen holen kann. // Stand 22.02.2022 Kl. 9:30

