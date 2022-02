Stand: 22.02.2022 09:30 Uhr Corona-Hölps-Geller

De Hamborger Wirtschop ingang bringen – dat will de Senaat mit siene Corona-Hölpsgeller. Rund 470 Million Euro staht praat, 200 Millionen mehr as verleden Johr. Utgeven wüllt se dat Geld ünner annern dorför, dat de Uni op Schick bröcht warrt un för Schölertickets. Dat bekrittelt de Oppositschoon. Se seggt, Hamborg gifft de Corona-Hölpsgeller för düt un dat ut, ok för Projekten, de se sowieso plaant harrn. //Stand 22.02.2022 Kl. 9:30

