Stand: 22.02.2022 09:30 Uhr Weniger Touristen in Hamborg

In Hamborg weren in’t verleden Johr veel weniger Touristen as sünst. Vergleken mit 2019 weren dat jüst mal halv so veel Övernachtungen: 7,6 Millionen. Dat mellt dat Statistikamt Noord. Hoteliers, Restraurangs un de Kulturn fehlt de Innahmen. Bavento sünd vele Arbeiders ut düsse Branchen weggahn. Nu hebbt se nich noog Personaal, üm de Gääst dat sülvige to beden as vör de Pandemie. //Stand 22.02.2022 Kl. 9:30

