Stand: 21.02.2022 00:00 Uhr Fiern in Hamborg

Weg mit de Sparrstünn. De wull de Gastronomie in Hamborg al vör Weken los warrn. Nu kunn een to't eerste Mal siet Weken nachens in de Kneipe fiern. Wat de Polizei seggt, weern fiefdusend Lüüd ünnerwegens. Masse los weer in't Schanzenviddel un in Ottensen. Dor geev dat bi de Krögers jümmer wedder mal nich mehr noog Plätz to'n Hensetten un se müssen Gäst wegschicken. // Stand 21.02.2022, Kl. 9:30

