Stand: 21.02.2022 00:00 Uhr Knartsch bi de Koalitschoon

Un denn is ok noch tokamen Week mehr bi't DFB-Pokaalspeel vun'n HSV verlöövt. As dat utsüht, dröövt denn fiefuntwintigdusend Besökers na't Stadion rin. SPD un Gröne in Hamborg wüllt für düt Speel de Corona-Regen twee Daag fröher lockern as dat plaant weer. Man dorüm gifft dat nu in de Koalitschoon Knartsch. De SPD is vergrellt, dat de Grönen dat güstern al öffentlich seggt hebbt // Stand 21.02.2022, Kl. 9:30

