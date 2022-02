Stand: 21.02.2022 00:00 Uhr Hölp bi de Spraak an Scholen

En Problem, wat jümmer mehr Lehrers hebbt: Meist dörtig Perzent vun de Schoolkinners snackt tohuus keen Düütsch. Dorüm sett sik Hamborg nu dorför in, dat in de Scholen noch mehr för de Spraak doon warrt. Kinner de nich goot düütsch snacken köönt mööt al na de Vörschool hen un bet to de teihnte Klass gifft dat Förderkursen. För noch mehr Hölp bi de Spraak sünd nu meist sövenhunnert Lehrersteden plaant. // Stand 21.02.2022, Kl. 9:30

