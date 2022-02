Stand: 21.02.2022 00:00 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat de mehrste Tiet wulkengries, jümmer wedder kümmt wat Natts vun baven – kann ok mal Snee oder Grisselgrussel mit dorbi ween - un de Temperaturen schafft nich mehr as bet to söss Graad. Dat allens bi dullen Wind ut Süüdwest un later ut Noordwest.

Morgen is dat an’n Vörmeddag de mehrste Tiet dröög. Man blots an’n Vörmeddag. Tominnst kickt dor denn ok kort de Sünn mal rut bi bet to negen Graad. De Regen is vunaf nameddags wedder dor. // Stand: 21.02.2022, Kl. 9:30

