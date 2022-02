Stand: 18.02.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Rüffel för'n Senaat

De Senaat hett Anfang düsse Week en Rüffel kregen vun den Hamborger Rekenshoff. Denn de hett verleden Maandag sien Johrsbericht vörleggt. Blangen anner Saken steiht dor binnen, dat dat dor, wo se de Lüüd vun wegen Corona mit Geld ünner de Arms griepen doot, to wenig Kontrollen geven deit. Un dat bekrittelt se. Bavento warrt de Finanzämter vörsmeten, dat de to wenig Stüern in't Rotlichtmilieu verlangen deen. Un ok bi grote Boprojekten warrt ut'e Sicht vun'n Rekenshoff Saken versüümt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 19.02.2022, Kl. 9:30

